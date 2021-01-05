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إيران تعلن اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

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وكالات _ أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، رصد أول إصابة لديها بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي كانت قد ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا الشهر الماضي.

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وأعلن وزير الصحة سعيد نمكي، وفقا للتلفزيون الرسمي، أنه “تم اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا البريطاني في البلاد، وهي لمواطن إيراني تم نقله لأحد المستشفيات الخاصة”، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير قائلا “كان هذا المريض بالسلالة الجديدة البريطانية لكورونا قد وضع نفسه في الحجر الصحي منذ اليوم الأول، ولم يشاهد أي أثر للفيروس بالقرب منه”، مضيفا أن الحالة “بصحة جيدة، ولحسن الحظ تم عزله عن رفاقه الذين كانوا معه”.

وبين أنه “توفي 98 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فقط في إيران”.

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واكتشفت بريطانيا وجنوب أفريقيا سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد مؤخرا تسببتا في انتشار متسارع للعدوى بالمرض.

وقال علماء إن السلالة الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا مختلفة عن السلالات المنتشرة في بريطانيا، لأنها شهدت عدة تحورات وطفرات في بروتين مهم يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية.

كما تم ربط تلك السلالة الجديدة بوجود تركيز أكبر لجزيئات الفيروس في أجسام المرضى وهو ما قد يساهم في معدلات أعلى من انتشار المرض.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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