مال وأعمال

البنك العربي يطلق إسورة وملصق الدفع الذكي

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دوت الخليج _ أطلق البنك العربي مؤخراً إسورة الدفع الذكي “BandPay” وملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول في مصر.

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وأوضح البنك في بيان اليوم، أن هاتين الخدمتين تتيحان لعملاء البنك إمكانية إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان وسرعة أكبر دون الحاجة لإستخدام بطاقات الدفع وفق الطرق الاعتيادية.

ويأتي إطلاق الخدمتين الجديدتين في إطار سعي البنك العربي المتواصل لتعزيز سلسلة خدماته الرقمية وتفعيل خدمات مبتكرة توفر وقت وجهد العملاء، بحسب البيان.

وأشار البنك إلى تمكين العملاء من إجراء وإنجاز العديد من معاملاتهم وتسديد قيمة مشترياتهم من حسابهم عبر مجموعة واسعة من نقاط البيع بتقنية اللاتلامسية وذلك من خلال تمرير الإسورة أو ملصق الدفع المزودة بهذه التقنية على أجهزة نقاط البيع المدعمة بهذه التقنية مباشرة وبدون الحاجة إلى حمل أو إبراز بطاقة الدفع الفعلية.

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وقال محمد الحلواني – رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – مصر: “توفر إسورة الدفع الذكي “BandPay” وملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول مجموعة من المزايا المختلفة والتي تتيح للعملاء اجراء واتمام معاملاتهم بأقصى درجات السهولة والأمان والسرعة”.

وأضاف الحلواني: “نواصل تقديم الحلول المصرفية المبتكرة والتي تواكب أحدث التقنيات الرقمية العالمية لتكون إضافة نوعية ضمن سلسلة متكاملة من الخدمات الرقمية المتطورة التي يقدمها البنك العربي والتي تتماشى مع تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم”.

جدير بالذكر إن إسورة الدفع الذكي “BandPay”، وملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول يمكن استخدامهما على نقاط البيع المختلفة بدون رقم سري ضمن حدود يومية الأمر الذي يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري المصري في نشر الخدمات المصرفية اللاتلامسية في ظل انتشار جائحة كورونا.

ولفت البنك العربي إلى إنه يمكن لعملاء البنك الراغبين في الحصول على إسورة الدفع الذكي “BandPay”، أو ملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول إصدارهما واستلامهما بشكل فوري من خلال أي فرع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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