بريطانيا تؤجل إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا وشركتا فايزر وبيونتك تعترضان

سي ان بي سي _ أوصت حكومة بريطانيا بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا بفجوة تصل إلى 12 أسبوعًا بدلاً من إسبوعين، في محاولة لمنح المزيد من الأشخاص جرعة أولى وبعض الحماية الأولية ضد Covid-19.

وبناء على ذلك ردت شركتا فايزر وبيونتك على القرار، بإنه لا يوجد دليل على أن لقاحهما سيستمر في الحماية من كورونا إذا تم إعطاء الحقنة الثانية بعد أكثر من 21 يومًا من الجرعة الأولية.

وتعد بريطانيا من أوائل الدول في العالم التي أطلقت حملة تطعيم واسعة النطاق ضد فيروس كورونا بعد الموافقة على لقاح Covid-19 الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك في بداية ديسمبر.

ونظرًا لأن كلا اللقاحين يتطلب جرعتين لكل شخص، قالت المملكة المتحدة في البداية إنه سيتم إعطاء جرعة ثانية إما بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من الجرعة الأولى، اعتمادًا على اللقاح الذي يتم إعطاؤه وبما يتماشى مع أنظمة الجرعات التي تم اختبارها في التجارب السريرية.

وأظهر تحليل البيانات النهائية من التجارب السريرية لشركة Pfizer و BioNTech أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 95% في الوقاية من كورونا بعد سبعة أيام من إعطاء الجرعة الثانية.