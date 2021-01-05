بنك ناصر يخفض العائد على شهادات رد الجميل 1% ويطرحها لمدة عام بسعر 10.75%

فهد حسين – كشفت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن قرار لجنة الأصول والخصوم “الألكو” بالبنك بشأن أسعار العائد على الشهادات والودائع.

وقالت الوزيرة في بيان، إنه تقرر الاستمرار في طرح شهادة رد الجميل للعملاء من كبار السن على أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات بعائد 12% سنوي أو بعائد 11.25% شهريا.

وأضافت الوزيرة أن القرار جاء بطرح الشهادة المذكورة لمدة عام واحد بعائد 10.75% سنويا أو 10.25% شهريا، والذي يأتي حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية في إطار دوره واهتمامه بكافة فئات المجتمع خاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم.

كان البنك يطرح الشهادة ذات آجال 3 سنوات قبل القرار بعائد 13% سنويا، و 12.25% شهريا.

وأشارت الوزيرة إلى ما يتميز به بنك ناصر الاجتماعي عن غيرة من البنوك كمؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد .

وأفادت وزيرة التضامن بأن قيمة الشهادة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2 مليون جنيه ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ اصدارها و يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

وأضافت القباج، أن الشهادة المطروحة تقدم بشروط بسيطة تشمل بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني فقط .

ومن جانبه قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يتيح شهادت ادخارية بعوائد جيدة لأجل 3 سنوات تتنوع بحسب دورية صرف العائد حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته وتتمثل في شهادة 3 سنوات بعائد 11.5% سنويا أو بعائد 11% شهريا.

إدراج الصيادلة وكافة العاملين فى المجال الطبى في الفئات المستفيدة من الشهادة

وأكد عشماوي أنه في إطار استمرار البنك في دعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الصحية في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمراراً لنجاح شهادة “أيد واحدة” للأطباء تقرر إدراج الصيادلة وكافة العاملين فى المجال الطبى في الفئات المستفيدة من الشهادة كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه من جهود خلال الأزمة الراهنة بعائد 10.75% سنويا.