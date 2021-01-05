مال وأعمال

المركزي يعطل العمل بكافة البنوك الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد

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دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الخميس المقبل الموافق 7 يناير 2021، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وأضاف المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه قد تقرر استئناف العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أصدر قرارا أمس الثلاثاء، بأن يكون يوم الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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