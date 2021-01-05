المركزي يعطل العمل بكافة البنوك الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد

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دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك يوم الخميس المقبل الموافق 7 يناير 2021، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأضاف المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه قد تقرر استئناف العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أصدر قرارا أمس الثلاثاء، بأن يكون يوم الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
كما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص.
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