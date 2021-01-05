معظم أسواق الخليج تنهي التداولات باللون الأخضر وبورصة قطر تقفز 1.3%

وكالات _ أغلقت غالبية أسواق الخليج على مكاسب باستثناء سوق البحرين، في حين كانت بورصة قطر الأكثر صعودا بنحو 1.35%، في حين أغلق سوق دبي بمكاسب 1.1%.

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على مكاسب وللجلسة الثانية على التوالي حيث يقترب المؤشر العام من مستوى 8700 نقطة من جديد.

وانطلقت اليوم القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا، بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتأثرت حركة البورصة السعودية بصعود قطاعي البنوك والمواد الأساسية بشكل أساسي في حين شهد قطاع إنتاج الاغذية ارتفاع بنحو 1%.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8682 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 14 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة،

وشهدت الجلسة تداولات نحو 7.89 مليار ريال، وسط تداول 220.95 مليون سهم، عبر تنفيذ 331.2 ألف صفقة.