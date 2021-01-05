عاجل.. سامح شكري يغادر السعودية بعد توقيعه على بيان العلا للمصالحة العربية

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غادر وزير الخارجية سامح شكري المملكة العربية السعودية الأن عائداً إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع اليوم على “بيان العلا” الخاص بالمصالحة العربية.
ووفقا لبيان تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، فإن التوقيع يأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.
وقال البيان: “وتُقدّر مصر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية”.
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