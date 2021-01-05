31 شركة تستعرض منتجاتها ضمن مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز.. القائمة الكاملة

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واصلت الشركات المشاركة في المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال وتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي انطلقت فاعلياته أمس، تقديم عروضها للزوار الراغبين في التعرف على الموديلات التي تعمل بالغاز والطاقة النظيفة لاختيارها ضمن المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وبحسب الحصر الذي قامت به بوابة دوت الخليج جورنال، فإن قائمة الشركات الوجودة في المعرض تضم موزعين ووكلاء وشركات للتصنيع، مثل كيا، وهيونداي، ونيسان، وفيات، وفوتون، وسوزوكي وجاك، وجولدن دراجون، ومودرن موتورز، وجي بي غبور أوتو، وجيوشي موتورز.
كما تضم القائمة شركات الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وداينامكس للتوزيع، وزيمكس، والشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، والمصرية البريطانية، والمنصور للسيارات، والمجموعة العربية للتجارة والتوزيع، وكينج لونج إيجيبت، وايتامكو، وإم جي، وشيفروليه، وماستر.
وتشارك في المعرض أيضا شركات كاستور، وبي واي دي، وويتشاي، ويوتونج، كارجاس وسيمنس والسويدي إلكتريك، وطاقة.
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