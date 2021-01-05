عاجل.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يكسر حاجز 40 مليار دولار بنهاية 2020

كشف البنك المركزي المصري المصري، قبل قليل، عن ارتفاع أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بحوالي 840 مليون دولار، ليصل إلى نحو 40.062 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 39.222 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي زيادة طفيفة للغاية خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار مليوني دولار، حيث بلغ 39.220 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وحصلت مصر في 18 ديسمبر الماضي، على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لصرف الشريحة الثانية بقيمة 1.67 مليار دولار، ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني والبالغ قيمتها الإجمالية 5.2 مليار دولار.

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 26 يونيو 2020، على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19.