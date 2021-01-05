مال وأعمال

البورصة: الخميس 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون الخميس القادم الموافق 7 يناير 2020 إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

Huawei729x90

أضافت البورصة، أن العمل سيستأنف يوم الأحد الموافق 10 يناير 2020.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة: الخميس 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا