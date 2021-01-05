البورصة: الخميس 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

رنا ممدوح _ قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون الخميس القادم الموافق 7 يناير 2020 إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. أضافت البورصة، أن العمل سيستأنف يوم الأحد الموافق 10 يناير 2020.

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