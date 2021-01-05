بنك الإسكندرية يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لدعم صغار المزارعين

دوت الخليج – وقع بنك الإسكندرية مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، للمساهمة في تعزيز الأنشطة الاقتصادية لصغار المزارعين مع توفير خدمات مالية وغير مالية لدعم قدراتهم الإنتاجية وضمان الوصول العادل إلى الموارد والفرص كجزء من “برنامج دعم صغار المزارعين بصعيد مصر”.

وأفاد بنك الإسكندرية، في بيان، بأن المذكرة، التي جرى توقيعها يوم الأحد، تأتي استكمالاً لاستراتيجيته للتنمية المجتمعية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، كما تمهد الطريق أمام فرص تبادل الخبرات بين الطرفين، لدمج تجربة برنامج الأغذية العالمي في تقديم الدعم الفني والخدمات الزراعية للمجتمعات المستهدفة التي تتركز في 500 قرية نائية بصعيد مصر، وخبرة البنك في توفير الخدمات المالية وبالأخص في المجتمعات المهمشة.

وقال دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: “نسعى في إطار هذا التعاون إلى رفع المستوى المعيشي لمجتمعات صغار المزارعين في صعيد مصر”.

وأضاف كامبيوني: “سنستكمل الجهود المبذولة ضمن مبادرة دعم صغار المزارعين الخاصة بالبرنامج، عبر توفير خدمات بنك الإسكندرية المالية لسد الفجوة المالية في المجتمعات التي يدعمها البرنامج، لتيسير اندماج المزارعين في الأسواق الكبري”.

كما يهدف بنك الإسكندرية إلى تأكيد التزامه نحو دعم القطاع الزراعي مما يساهم في الحفاظ على التنمية للاقتصادية على أسس مبادئ الاستدامة والتوزيع المتوازن للثروة، بحسب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية.

من جانبه، أكد الدكتور منجستاب هايلي، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، أهمية التعاون مع بنك الإسكندرية، والذي يعد خطوة كبرى نحو تطوير جهود الشمول المالي لصغار المزارعين بصعيد مصر.

وأشار هايلي إلى أن هذه الشراكة تستهدف المساهمة بشكل فعّال في تطوير الأساليب الزراعية وتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة لمساعدة صغار المزارعين للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

كما تسعى المذكرة إلى تمكين المراة من تحقيق استقلاليتهن، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل بالمجتمع ككل تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030، بحسب ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر.

وقالت الدكتورة ميار الخشن، المسؤولة عن شراكات المؤسسات المالية ببرنامج الأغذية العالمي، أن مذكرة التفاهم تمثل بداية شراكة مثمرة تحت مظلة برنامج دعم صغار المزارعين في صعيد مصر التابع لبرنامج الأغذية العالمي.

ويؤكد بنك الإسكندرية وبرنامج الأغذية العالمي، من خلال التوقيع على مذكرة التعاون، استعدادهما لبناء قدرة صغار المزارعين ومجتمعاتهم المحلية على الصمود من خلال تعزيز قدرتهم الإنتاجية، وضمان حصولهم على الموارد والفرص المتساوية، وتمكينهم من تعظيم إنتاجهم بشكل مستدام، بحسب البيان.

ويعمل مكتب المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية وفق استراتيجيته للفترة من 2018-2021، تستهدف تطوير وتقديم حلول مالية وغير مالية مبتكرة قادرة على دعم التنمية الاقتصادية المتكاملة والاستدامة البيئية والشمول المالي، وذلك تماشياً مع خطة مجموعة انتيسا سان باولو (2018-2021) ورؤية مصر 2020 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وشهد القطاع الزراعي نمواً ملحوظاً ومكاسب غير مسبوقة رغم الاحداث الاستثنائية التي يمر بها العالم، حيث أصبحت مصر الدولة الأكثر إنتاجاً وتصديراً للعديد من المنتجات الزراعية، وهو ما يعكس إصرار الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي واللحاق بركب التطور المستمر.

كما أكدت الحكومة المصرية أنها تعمل باستمرار علي زيادة الاستثمارات العامة من خلال التركيز على عدة قطاعات واعدة والتي ومنها الزراعة والصناعات الغذائية.