مبادرة شتي في مصر تخفض أسعار الطيران الداخلي إلى 6 وجهات اعتبارا من 15 يناير

دوت الخليج – عقد وزيرا السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، والطيران المدني، الطيار محمد منار، اجتماعات تنسيقية لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية، ومناقشة تفعيل مبادرة “شتي في مصر”، والإعلان عنها والترويج لها.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فإن هذه الاجتماعات جاءت وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري خلال شهر ديسمبر 2020.

حضر هذه الاجتماعات: الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء كل من غرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الشركات ووكالات السفر السياحية وعدد من قيادات الوزارتين.

وجرى التأكيد، خلال الاجتماعات، أن مبادرة “شتي في مصر” تهدف إلى خفض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من 15 يناير الجاري حتى نهاية شهر فبراير 2021.

و تقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب، خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021، بسعر موحد على النحو التالي:

من القاهرة والأسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصري وإلى أسوان 1800 جنيه.

ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ و الغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

و في إطار المبادرة، ستعلن غرفة المنشأت الفندقية عن أسماء و أسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة، فئات الثلاثة و أربعة و خمسة نجوم، والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات، طوال فترة تفعيل المبادرة، مع الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل المقررة.

وأيضًا التشديد على ضرورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

ونوه البيان إلى أنه في إطار دعم المبادرة؛ فإن المجلس الأعلى للآثار كان قد قرر، في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي، منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر و أسوان، خلال شهري يناير وفبراير 2021.