سعر الدولار يفقد 2.5 قرش مقابل الجنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

فهد حسين – تراجع متوسط سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 2.5 قرش عن مستواه المسجل أمس الاثنين.

وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية لدى البنوك بختام تعاملات الثلاثاء، 15.651 جنيه للشراء و15.751 جنيه للبيع، بحسب البنك المركزي المصري.

وخفضت 8 بنوك سعر صرف العملة الأمريكية قرشا واحدا، و9 بنوك بواقع قرشين و7 بنوك بقيمة 3 قروش وبنك المشرق 4 قروش وبنك HSBC بخمسة قروش.

وعرضت بنوك مصر والأهلي وكريدي أجريكول مصر وقطر والوطني QNB والعقاري المصري والمصرف العربي الدولي ومصر إيران والبركة وبلوم وأبوظبي التجاري والتعمير والإسكان الورقة الخضراء بسعر 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع لدى بنوك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وأبوظبي الأول وفيصل الإسلامي والمشرق والاستثمار العربي والأهلي الكويتي والأهلي المتحد والمصري لتنمية الصادرات وعوده والمصري الخليجي والإسكندرية والإمارات دبي الوطني والكويت الوطني والمصرف المتحد وقناة السويس.

وسجل أعلى سعر لبيع العملة الأمريكية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي الذي عرض الدولار بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، أما أقل سعر فكان من نصيب بنك HSBC الذي عرض العملة الأمريكية بقيمة 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

كانت أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد سجلت قفزة بنحو 840 مليون دولار، لتصل إلى نحو 40.062 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 39.222 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حسبما أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.