مشتريات العرب والأجانب تصعد بالبورصة 0.15% وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه

رنا ممدوح – أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.15%، ليتداول عند مستوى 10829 نقطة، بدعم من مشتريات العرب والأجانب.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.08%، وأغلق عند مستوى 58.79 جنيه.

في حين تراجع مؤشر EGX70 متساوي ا الأوزان بنسبة 0.11%، بينما ارتفع EGX100 بنسبة 0.14%.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.378.767 مليار جنيه على 184 شركة من خلال 41.536 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 73 شركة مقابل تراجع 67 في حين لم تتغير أسعار 44.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 53.516 مليون جنيه.

واستحوذت المؤسسات الأجنبية منها على مبلغ 53.213 مليون جنيه، و 302.703 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 19.224 مليون جنيه.

وحققت تعاملات الأفراد صافي شراء بمبلغ 19.560 مليون جنيه، مقابل 335.499 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 72.740 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات المؤسسات المحلية صافي بيع بقيمة 54.496 مليون جنيه، و18.243 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 84.07% من إجمالي تعاملات البورصة.

واستحوذ الأجانب على8.66% والعرب على 7.27% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 30.77% من تعاملات اليوم مقابل 69.22% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم الأهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.69%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.26%، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 9.19%.

في حين تصدر سهم المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.44%، تلاه سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 7.34%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 5.43%.

من جانبه، أعرب عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، عن تفاؤله بمسار البورصة المصرية القادم على المدى القصير؛ بدعم آمال عودة الاستثمارات العربية والأجنبية، وزيادة حصتهم في التعامل اليومي.

وقال عبد الفتاح إن البورصة تراهن على عدد من الأسهم تنفذ في الفترة الراهنة عملية تجميع استعدادا لقيادة موجة الصعود المرتقبة في النصف الثاني من يناير الجاري.

وأضاف أن من هذه القطاعات: القطاع العقاري، وفي المقدمة سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير ومصر الجديدة للإسكان، ويصاحبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيادة المجموعة المالية هيرميس القابضة وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية إلى أن القطاع الصناعي مرشح أيضا لتحقيق معدلات نمو قوية في حال اقرار التخفيض المنتظر في أسعار الغاز.

وعن توقعاته للجلسات القادمة حتى منتصف يناير، يعتقد عبد الفتاح أن الأداء العرضي سيظل مسيطرا على مؤشرات البورصة المصرية.

وبدوره، قال محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تراهن بالفترة الراهنة على الأسهم القيادية لتحقيق موجة الصعود المتوقعة خلال شهر يناير الجاري.

ويرى لطفي أن أسعار الأسهم الجاذبة من ضمن المحفزات التي تزيد من التفائل خلال المرحلة القادمة، ومنها مدينة نصر للأسكان والتعمير، والسويدي إليكتريك وحديد عز والمجموعة المالية هيرميس القابضة.