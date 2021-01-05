عاجل.. وزير المالية القطري يصل مطار القاهرة على متن طائرة خاصة

ذكرت بوابة أخبار اليوم أن الشيخ علي بن أسد العمادي، وزير المالية القطري وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، قادما من الدوخة على متن طائرة خاصة في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات؛ وذلك لحضور إحدى الفعاليات.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن الطائرة الخاصة القطرية وصلت وعليها الشيخ علي بن أسد العمادي وزير المالية القطري، يرافقه وفد يضم 9 ركاب، وكان في استقبالهم مسئولو السفارة القطرية بالقاهرة، وسيغادر الوفد القاهرة مساء اليوم عقب انتهاء الفعاليات.

وأضافت المصادر المطلعة أن الطائرة حاصلة على تصريح بالهبوط بالمطار، وقادمة من الأجواء السعودية وذلك بعد فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر وفور هبوطها مطار القاهرة الدولي انتظرت بموقع رقم 14 على مدرج المطار، وتم إنهاء إجراءات الوفد وخروجه من المطار.