السيسي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطورات ملف سد النهضة والقضية الفلسطينية

دوت الخليج استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وثمن السيسي دور ترامب في تعزيز العلاقات الثنائية بن مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات خلال السنوات الماضية.

كما أكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والدور الحيوي لتلك الشراكة في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه؛ نقل منوشن تحيات الرئيس الأمريكي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا تثمين بلاده للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به القاهرة في محيطها الإقليمي، بما يساهم في تحقيق التوازن بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، بما في ذلك تطورات ملف سد النهضة.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن التقدير لجهود الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب في تلك القضية، والانخراط الشخصي لمنوشن في الجولات المتعاقبة من المفاوضات الثلاثية المكثفة التي أجريت في واشنطن مطلع العام الماضي.

وفي هذا السياق أشاد وزير الخزانة الأمريكي من جانبه بالموضوعية والروح الإيجابية التي أبدتها مصر خلال جلسات تلك المفاوضات.

كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وأعرب عن تطلع مصر لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، وان تسويتها سيغير واقع المنطقة بأسرها إلى الأفضل، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون على المستوى الإقليمي وتقويض الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد أن ذلك التقدير نابع من خبرة طويلة وواقع عاشته مصر التي كانت سباقة في انتهاج مسار السلام في المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود، وهو المسار الذي استشرفت من خلاله السبيل الأمثل لتسوية القضايا سياسياً وتحقيق الاستقرار ومن ثم الالتفات إلى البناء والتنمية من أجل صالح الشعوب والأجيال القادمة.