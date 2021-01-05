بيانات البنك المركزي المصري: ارتفاع جميع مكونات احتياطي النقد الأجنبي

فهد حسين – كشف البنك المركزي المصري المصري عن تفاصيل تطور مكونات احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر 2020، والذي سجل فيه قفزة بنحو 840 مليون دولار ليكسر حاجز أربعين مليار دولار. وسجل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية ديسمبر نحو 40.062 مليار دولار مقابل 39.222 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2020. وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع كل من رصيد الذهب ووحدات السحب الخاصة والعملات الأجنبية. وارتفع رصيد العملات الأجنبية بنحو 364 مليون دولار، كما ارتفع الذهب بنحو 308 ملايين دولار. وبنفس الوتيرة زادت حقوق السحب الخاصة بنحو 169 مليون دولار، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. وسجل رصيد العملات الأجنبية 35.399 مليار دولار في نهاية ديسمبر مقارنة بنحو 35.035 مليار في نوفمبر. كما زاد رصيد الذهب إلى 4.39 مليار دولار من 4.082 مليار دولار. أما أرضدة وحدات السحب الخاصة SDRs فارتفعت إلى 279 مليون دولار مقابل 110 ملايين دولار في نوفمبر 2020.

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