عاجل.. المملكة المتحدة: واحد من كل 50 فردا مصاب بفيروس كورونا

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قالت حكومة المملكة المتحدة إن واحدًا من كل 50 شخصًا في إنجلترا مصاب بفيروس كورونا Covid-19.
جاء ذلك في خبر عاجل نقلته وكالة بلومبرج.
وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون إن 23% من جميع الذين تجاوزوا الثمانينيات في إنجلترا تلقوا الآن جرعة من لقاح Covid-19 ، مما يعني أن بعض المرضى الأكثر ضعفاً يحصلون على الحماية التي يحتاجون إليها.
في حديثه في مؤتمر صحفي في لندن، أكد جونسون وعده بتطعيم ما يقرب من 14 مليون شخص من المعرضين للمخاطر ومقدمي الرعاية بحلول منتصف فبراير.
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