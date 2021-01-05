مال وأعمال

أحمد هيكل يعلن تبرع القلعة بمبلغ 30 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاح كورونا

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دوت الخليج – أعلن الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، عن تبرع الشركة بمبلغ 30 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر؛ لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

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وأكد هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن هذا التبرع يأتي في إطار دعم الدولة لتوفير اللقاحات لكتفة الشرائح الأكثر استحقاقًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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