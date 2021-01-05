أحمد هيكل يعلن تبرع القلعة بمبلغ 30 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاح كورونا

دوت الخليج – أعلن الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، عن تبرع الشركة بمبلغ 30 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر؛ لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة. وأكد هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن هذا التبرع يأتي في إطار دعم الدولة لتوفير اللقاحات لكتفة الشرائح الأكثر استحقاقًا.

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