بيراميدز للتطوير العقاري تتبرع بمليوني جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات كورونا

دوت الخليج – قال هشام الخولي، رئيس شركة بيراميدز للتطوير العقاري، إنها ستتبرع بمليوني جنيه لصندوق تحيا مصر.

وأضاف الخولي، خلال مداحلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي، إن شركته تبرعت لصندوق تحيا مصر منذ شهر بنحو 10 ملايين جنيه.

وتابع: كما تبرع بنحو مليون جنيه آخر منذ أسبوعين.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الإعلامي أحمد موسى لدعم صندوق تحيا مصر في توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة.