مال وأعمال

بيراميدز للتطوير العقاري تتبرع بمليوني جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات كورونا

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دوت الخليج – قال هشام الخولي، رئيس شركة بيراميدز للتطوير العقاري، إنها ستتبرع بمليوني جنيه لصندوق تحيا مصر.

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وأضاف الخولي، خلال مداحلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي، إن شركته تبرعت لصندوق تحيا مصر منذ شهر بنحو 10 ملايين جنيه.

وتابع: كما تبرع بنحو مليون جنيه آخر منذ أسبوعين.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الإعلامي أحمد موسى لدعم صندوق تحيا مصر في توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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