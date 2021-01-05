الاتحاد للتجارة والصناعة تتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لتوفير لقاح كورونا

دوت الخليج – أعلن هاني مروان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للتجارة والصناعة، عن تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر .

وأضاف مروان، في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن هذا التبرع دور وواجب ووطني على رجال الأعمال خاصة إذ كان يتعلق بمسألة توفير لقاحات كورونا للفئات المستحقة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الإعلامي أحمد موسى لدعم صندوق تحيا مصر في توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة.