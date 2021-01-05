أحمد أبو هشيمة يتبرع لصندوق تحيا مصر بمليوني جنيه لتوفير لقاحات كورونا

دوت الخليج – أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤسس مجموعتي حديد المصريين وأسمنت المصريين، عن تبرعه بمليوني جنيه لصندوق تحيا مصر؛ للمساهمة في توفير لقاحات كورونا للفئات المستحقة.

وأضاف أبو هشيمة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن صندوق تحيا مصر له دور مشرف في العمل الخيري الذي يضطلع به في مختلف أنحاء الجمهورية ويقدم خدمات على أعلى مستوى.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الإعلامي أحمد موسى لدعم صندوق تحيا مصر في توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة.