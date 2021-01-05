مال وأعمال

السعودية تجري تخفيضات إضافية طوعية في إنتاج النفط

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سكاي نيوز عربية – أعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، أن المملكة ستجري تخفيضات إضافية طوعية في إنتاجها النفطي تبلغ إجمالا مليون برميل يوميا في فبراير ومارس.

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وأضاف أن التخفيضات الإضافية، التي ستأتي فوق تلك التي تنفذها السعودية مع الأعضاء الآخرين في مجموعة أوبك+، تهدف لدعم اقتصاد البلاد وسوق النفط.

وأشار إلى أن “إنتاج النفط السعودي سيكون 8.125 مليون برميل يوميا من أول فبراير”، موضحا أن “الخفض الطوعي لإنتاج النفط بادرة على حسن النوايا من ولي العهد السعودي”.

وتابع: “سندعم السوق وصناعة النفط ونحن حماة هذه الصناعة”.

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يأتي ذلك فيما توافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم، الثلاثاء، على زيادة محدودة جدا لإنتاجهم من النفط الخام في فبراير ومارس، على أن ينحصر هذا الأمر بروسيا وكازاخستان، حسب ما ذكرت وكالة .

وأعلنت مجموعة “أوبك+”، إثر أول اجتماع وزاري لها في 2021، أن الكمية التي ستسحب من السوق الإنتاج والبالغة 7,2 ملايين برميل يوميا في يناير ستخفض إلى 7,125 ملايين برميل في فبراير ثم إلى 7,05 ملايين برميل في مارس، داعية إلى التزام “الحذر” في خضم الأزمة الصحية.

وقال بيان إن المجموعة ستعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 فبراير، والاجتماع الموسع القادم للمجموعة في 4 مارس.

وتأتي اجتماعات أوبك في ظروف خاصة جدا مع تأثر سوق النفط بتداعيات كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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