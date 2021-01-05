البترول تجدول ديون صناع السيراميك على 10 سنوات بفائدة 7%

فهد حسين – كشف الدكتور صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين وأمين اتحاد المستثمرين، عن استجابة الحكومة لمطالب أصحاب مصانع السيراميك بشأن الديون المتعثرة.

وأوضح أمين اتحاد المستثمرين أن الحكومة خاطبت صناع السيراميك بقرار جدولة الديون المتعثرة على عشرة سنوات بفائدة 7%.

وأشاد نصر بالاستجابة الحكومية من قبل رئيس الوزراء ووزيرا البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة، والشركة المصرية للغازات “إيجاس”، لمطالب الصناع.

وقال نصر إنه بذلك يكون قد أُسدل الستار عن هذا الملف الذي وصفه بـ”الشائك” دعما للصناعة ودفعا لعجلة الاستثمار.

وأضاف أن صناع السيراميك ينتظرون تنفيذ وعد الحكومة بإصدار قرار حافز التصدير للسيراميك أسوة بباقي المنتجات المصرية للوصول إلى مستهدف القيادة السياسية من الصادرات الإجمالية للبلاد.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد كشفت في مؤتمر صحفي، خلال شهر ديسمبر 2020، عن العمل على وضع برنامج خاص للمساندة التصديرية لشركات الأسمنت والسيراميك.

وأوضحت أن هذا البرنامج يأتي في إطار برنامج لدعم قطاعي للصادرات، يدرسه صندوق دعم وتنمية الصادرات حاليا، متوقعة إقراره خلال يناير الجاري.