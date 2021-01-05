مؤشر الدولار يسجل أكبر خسارة سنوية منذ 2017.. والذهب عند ذروة 10 أعوام

دوت الخليج – وصف البنك المركزي المصري المصري، معنويات السوق خلال أسبوع التداول الأخير من عام 2020، بأنها جاءت مرتفعة مع ضعف أحجام التداول والتدفقات الخاصة بإقفال وإعادة توازن الحسابات في نهاية الشهر.

وقال المركزي، في تعليقه الأسبوعي على الأسواق العالمية للفترة من 25 ديسمبر 2020 حتى مطلع يناير الجاري، إن سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت خلال الأسبوع، مع تقلص أحجام التداول خلال أسبوع تداول قصير.

وأضاف المركزي أنه على مستوى العملات شهد مؤشر الدولار انخفاضا بقياس أسبوعي، مع التدفقات الخاصة بإقفال وإعادة توازن الحسابات في نهاية الشهر ليسجل أدنى مستوياته في عامين.

مؤشر الدولار يسجل أكبر خسارة له منذ 2017

وذكر أن العملة الأمريكية سجلت خسائر بلغت 6.69% في عام 2020، وهي تعتبر الخسائر الأكبر منذ عام 2017، فيما ارتفع اليورو نتيجة لذلك، فضلا عن الإعلان عن اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وأضاف المركزي المصري أن الجنيه الإسترليني ارتفع مع ضعف الدولار ومع الأخبار الإيجابية بشأن الموافقة على لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا.

وعلى أساس سنوي، سجل اليورو أكبر مكاسب له منذ عام 2017، مسجلاً زيادة تبلغ 9.68% وذلك خلال عام 2020، بينما سجل الجنيه الإسترليني مكاسب بنسبة 2.78% في عام 2020، بحسب المركزي المصري.

الذهب يسجل أكبر مكاسبه السنوية في 10 أعوام

وارتفعت أسعار الذهب على خلفية هبوط الدولار، بنسبة 24.86% حيث يعد الذهب من أصول الملاذ الآمن، وسجل أعلى مكاسب سنوية له في 10 سنوات.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.31% على خلفية تراجع الدولار، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية له في شهر، حيث صعد بنسبة 3.27% في عام 2020، وفقا لتقرير المركزي المصري.

ولفت المركزي إلى ارتفاع الأسهم العالمية مع نهاية الأسبوع ونهاية العام بشكل إيجابي وسط توقعات بأن يتم إنتاج اللقاح في عام 2021، وأن يعود نشاط النمو الاقتصادي وترتفع أرباح الشركات في الولايات المتحدة الامريكية بدعم من جانب البنوك المركزية والمساعدات الحكومية.

وارتفعت الأسهم مع صعود مؤشري ستاندرد أند بورز S&P 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 1.43% و1.35% على التوالي وسجلا أعلى مستوياتهما على الإطلاق.

وأضاف أن مؤشر ناسداك المركب ارتفع أيضا بنسبة 0.65%، منهيًا الأسبوع تحت أعلى مستوياته على الإطلاق بنسبة طفيفة، كما ارتفع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق إلى 22.75 نقطة، ولا يزال أقل من متوسطه لعام 2020 البالغ 29.31 نقطة.

وعلى أساس سنوي، سجلت مؤشرات ستاندرد أند بورز S&P 500، وناسداك المركب وداو جونز مكاسب بنسبة 16.26% و43.64% و7.25% على التوالي.

وذكر المركزي أن مؤشر ناسداك والذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا سجل أعلى مكاسب سنوية له منذ عام 2009، مدفوعاَ بارتفاع الطلب على أسهم التكنولوجيا مع استمرار الوباء.

وعلى صعيد الأسهم الأوروبية، قال المركزي إن مؤشر Stoxx 600 أنهى تداولات الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.90%، حيث كان المستثمرون متفائلون بشأن تطور انتاج اللقاح والوضع الاقتصادي في عام 2021.

وأفاد بأن المؤشر سجل على أساس سنوي، انخفاضًا بنسبة 4.40% خلال عام 2020.

وعزا المركزي ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة، إلى اقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM ) بنسبة 3.05%، مسجلاً أكبر مكسب أسبوعي له في شهرين ، حيث أنهى تداولات الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ 13 عامًا.

وخلال عام 2020، سجل المؤشر مكاسب بنسبة 15.48%، وهي أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2017.

وأخيرا ارتفعت أسعار البترول بنسبة 1.17% على خلفية المعنويات الايجابية نتيجة تطورات انتاج اللقاحات والموافقة على لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا كما ذكرت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات خام البترول الأمريكي.

وأشار المركزي إلى تسجيل النفط خلال عام 2020، انخفاضًا بنسبة 21.52%، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ خمس سنوات.