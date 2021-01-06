مال وأعمال

الصين تكثف إجراءات مكافحة كورونا مع تزايد الإصابات المحلية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

– أغلقت السلطات الصينية أجزاء من الطرق السريعة التي تمر عبر إقليم خبي وتحيط ببكين يوم الأربعاء وأغلقت محطة حافلات رئيسية في شيجياتشوانغ عاصمة الإقليم في محاولة لمنع موجة أخرى من فيروس كورونا.

Huawei729x90

وسجل الإقليم 20 إصابة من أصل 23 إصابة محلية بكوفيد-19 سجلها البر الرئيسي الصيني يوم الثلاثاء.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة في البر الرئيسي إلى 32 من 33 يوم الاثنين.

وسجل إقليم خبي أيضا 43 إصابة بفيروس كورونا بلا أعراض من أصل 64 إصابة مماثلة.

FRA10years

ورغم أن الإصابات الجديدة لا تزال أقل كثيرا مما شهدته البلاد خلال ذروة الوباء، الذي ظهر في مدينة ووهان أواخر عام 2019، تواصل الصين اتخاذ إجراءات صارمة لمنع موجة أخرى من الوباء الذي أودى بحياة 4634 في الصين وأكثر من 1.8 مليون في مختلف أرجاء العالم.

وتقوم السلطات المحلية في كثير من الأحيان بتطبيق مجموعة من الإجراءات بما في ذلك الفحوصات الجماعية وإغلاق المدارس وتقييد السفر لأولئك الذين يعيشون في مناطق بها مجموعة من مرضى كورونا الجدد.

ويجري أيضا مسؤولو الجمارك الصينيون عمليات فحص روتينية للسلع المستوردة للتحقق من آثار فيروس كورونا.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تكثف إجراءات مكافحة كورونا مع تزايد الإصابات المحلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا