الصين تكثف إجراءات مكافحة كورونا مع تزايد الإصابات المحلية

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– أغلقت السلطات الصينية أجزاء من الطرق السريعة التي تمر عبر إقليم خبي وتحيط ببكين يوم الأربعاء وأغلقت محطة حافلات رئيسية في شيجياتشوانغ عاصمة الإقليم في محاولة لمنع موجة أخرى من فيروس كورونا.
وسجل الإقليم 20 إصابة من أصل 23 إصابة محلية بكوفيد-19 سجلها البر الرئيسي الصيني يوم الثلاثاء.
وتراجع عدد الإصابات الجديدة في البر الرئيسي إلى 32 من 33 يوم الاثنين.
وسجل إقليم خبي أيضا 43 إصابة بفيروس كورونا بلا أعراض من أصل 64 إصابة مماثلة.
ورغم أن الإصابات الجديدة لا تزال أقل كثيرا مما شهدته البلاد خلال ذروة الوباء، الذي ظهر في مدينة ووهان أواخر عام 2019، تواصل الصين اتخاذ إجراءات صارمة لمنع موجة أخرى من الوباء الذي أودى بحياة 4634 في الصين وأكثر من 1.8 مليون في مختلف أرجاء العالم.
وتقوم السلطات المحلية في كثير من الأحيان بتطبيق مجموعة من الإجراءات بما في ذلك الفحوصات الجماعية وإغلاق المدارس وتقييد السفر لأولئك الذين يعيشون في مناطق بها مجموعة من مرضى كورونا الجدد.
ويجري أيضا مسؤولو الجمارك الصينيون عمليات فحص روتينية للسلع المستوردة للتحقق من آثار فيروس كورونا.
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