مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصيني يتراجع لأدنى مستوى في 3 أشهر خلال ديسمبر

سي ان بي سي _ تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصيني CaiXin إلى 56.3 في ديسمبر ليصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وأظهر الاستطلاع أن المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة بلغ 54.3 في الشهر ذاته بانخفاض ملحوظ عن 58.7 في الشهر السابق. كما تراجع النمو في أعمال التصدير الجديدة التي عادت إلى التوسع فقط في نوفمبر حيث أدى تفشي وباء كورونا إلى تقييد الطلب الخارجي.

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