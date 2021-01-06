بيتكوين تسجل مستوى قياسيا جديدا وتتجاوز 35 ألف دولار

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– ارتفعت بيتكوين في التداولات بآسيا فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى اليوم الأربعاء، لتبلغ مستوى مرتفعا عند 35 ألفا و879 دولارا.
وتواصل العملة الرقمية موجة صعود دفعتها للقفز بأكثر من 800 بالمئة منذ منتصف مارس.
وتجاوزت بيتكوين الأكثر انتشارا في العالم مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 مارس.
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