ثروة كابيتال تطرح صندوقا نقديا لثروة لتأمينات الحياة

دوت الخليج _ أعلنت أمس شركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية طرح أول صناديقها الاستثمارية في سوق صناديق أدوات الدخل الثابت من خلال شــركة ثروة لتأمينات الحياة باسم “صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنية المصري ذي العائد اليومي التراكمي” وذلك تحت إدارة شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر وبالتعاون مع شركة ثروة لإدارة الاستثمارات، بحجم مبدئي 100 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان إن الصندوق يأتي في إطار التعاون والتحالف المثمر والمستمر بين كل من ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة وشركة مصر كابيتال في ضوء استراتيجية التحالف القائمة على دعم وثقل سوق رأس المال المصري وذلك من خلال تقديم أحدث الأدوات التمويلية للمؤسسات من جهة وتقديم أوعية ادخارية واستثمارية للأفراد والمؤسسات من جهة أخرى، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على الصناديق النقدية في السوق المصرية.

وقال أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي بمجموعة ثروة كابيتال، إن صندوق شركة ثروة لتأمينات الحياة يعد أول الأوعية الاستثمارية التي تطلقها المجموعة.

ويأتي في سياق التوجه الاستراتيجي نحو التوسع في تقديم الأوعية الاستثمارية الجذابة والمناسبة لجميع فئات العملاء من أفراد ومؤسسات ومواكبة التغيرات والتطورات الجارية في نمو الطلب على الأوعية الادخارية المتنوعة، مشيرًا إلى تمتع هذا الصندوق بالعديد من المميزات التي تتناسب مع شريحة واسعة من العملاء.

وأضاف الصاوى أن المستهدف من خلال هذا الصندوق تقديم وعاء ادخاري واستثماري للأفراد والمؤسسات لتعظيم العائد الاستثماري وتخفيض مخاطر الاستثمار المرتبطة بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية اليومية للعملاء من الشركات والأفراد عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة في الصندوق من خلال سياسة استثمارية رشيدة.

وقال خليل البواب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، إن الصندوق سيتيح الاكتتاب والشراء والاسترداد اليومي في وثائق الاستثمار التي يصدرها من خلال كل من شركة مصر كابيتال وشركة مصر كابيتال للوساطة في السندات، وسيتم استثمار أصوله في أدوات مالية نقدية عالية السيولة القصيرة والمتوسطة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والشركات والصكوك والشهادات التي يصدرها البنك المركزي المصري المصري واتفاقيات إعادة الشراء ووثائق صناديق أسواق النقد الاخرى بمتوسط آجال استحقاق لا يتعدى 150 يومًا.

أضاف أن الصندوق هو تكملة للشراكة المستمرة مع مؤسسة ثروة كابيتال في تطوير سوق أدوات الدين المصري.