بيت التأمين المصري السعودي يرفع حصته في رأسمال دايس للملابس إلى 10%

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رنا ممدوح _ رفعت شركة بيت التأمين المصري السعودي حصتها في رأسمال دايس للملابس الجاهزة من 1.94% إلى 10%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بيت التأمين المصري السعودي قام بشراء عدد 42.725 مليون سهم من أسهم دايس للملابس الجاهزة بقيمة إجمالية 74.798 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 1.75 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن ناجي توماس يستحوذ على الحصة الاكبر بهيكل ملكية شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 22.93%.
وتتوزع الحصص المتبقية بواقع، 18.29% نصيب ماجد سمير توماس نائب رئيس مجلس الإدارة، ثم على محجوب 14.4967%، ومحمد فرج المحيربي 10%.، وبيت التأمين المصري السعودي بنسبة 10%
كما يستحوذ خلفان فرج المحيربي على 7.16% من رأسمال دايس، يليه بيت التامين المصري السعودي بنسبة 6.92%
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