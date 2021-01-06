وزير المالية الألماني: اقتصاد البلاد يمكنه الصمود في مواجهة فترة عزل عام طويلة

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– قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز اليوم الأربعاء، إن أكبر اقتصاد أوروبي يمكنه الصمود في مواجهة فترة عزل عام طويلة تهدف لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
أضاف، أنه يتوقع مستويات دين حكومي أقل عما كانت عليه بعد الأزمة المالية في 2008.
وقال وزير المالية الألماني لقناة (زد.دي.إف) “يمكننا الصمود لفترة طويلة. مشرعو الميزانية في البرلمان الألماني منحونا الموافقة على تقديم المساعدة المطلوبة”.
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