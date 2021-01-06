بيت التأمين المصري السعودي تبيع كامل حصتها في المجموعة المصرية العقارية مقابل 64.9 مليون جنيه

رنا ممدوح _ باعت شركة بيت التأمين المصري السعودي – المساهم الرئيسي – كامل حصتها في المجموعة المصرية العقارية البالغ نسبتها 17.075%. وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن بيت التأمين المصري السعودي قامت ببيع عدد 6.830 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 64.887 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 9.5 جنيه للسهم الواحد، وقامت شعاع لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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