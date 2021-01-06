البورصة تصعد بأكثر من 1% بمستهل التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بأكثر من 1% ليتداول عند مستوى 10942 نقطة.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.51%، و 85% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 193.386 مليون جنيه على 127 شركة مقابل 4.843 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 69 شركة مقابل تراجع 12 في حين لم تتغير أسعار 46.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 9.759 مليون جنيه، منها 9.609 مليون جنيه للمؤسسات، و150.010 ألف جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب في البورصة وسجلوا صافي بقيمة 2.420 مليون جنيه، منها 2.048 مليون جنيه للمؤسسات، و372.358 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 7.338 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 33.765 مليون جنيه، مقابل 26.426 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.61%، تلاه سهم العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بنسبة 7.96%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 6.89%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.77%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 2.75%، ثم سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 1.97%.