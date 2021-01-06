أصول توافق على استكمال الدراسة الفنية والاقتصادية للمساهمة في شركة وساطة بدولة الإمارات

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، في جلسته المنعقدة أمس على استكمال الدراسة الفنية والاقتصادية المقدمة من أيمن صبري نائب رئيس مجلس الإدارة، بشأن المساهمة في شركة بدولة الإمارات العربية المتحدة متخصصة في الوساطة بالأوراق المالية.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن هذه المساهمة تمكن عملاء أصول من التداول على الأسهم المتداولة في البورصات الدولية والإقليمية والموافقة من حيث المبدأ على استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

كما وافق المجلس على تفويض صبري في استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي مع إحدى الشركات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتخصص في مجال التداول في الأسواق الخارجية للتعاقد معها والتعاون في هذا المجال.

ومن ضمن قرارات مجلس إدارة شركة أصول أمس، الموافقة على الاستعانة بأحد الخبرات المتميزة والمتخصصة في مجال التداول في الأسواق الخارجية والتي تساعد على تحقيق النجاح بأهداف الشركة.

ووفقا للبيان، فيعرض العقد النهائي على أقرب جمعية عامة للحصول على اعتماد وموافقة المساهمين، على أن يكون كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 43 من قواعد وشطب الأوراق المالية والحفاظ على أعلى درجات السرية وعدم خروج أيه أخبار أو معلومات خاصة بهذه المفاوضات عن نطاق اعضاء مجلس الإدارة.

وأشار البيان أن ذلك لحين اخطار البورصة المصرية والاعلان على شاشات التداول وكذلك مراعاة أحكام المادة 38 من نفس القواعد بالا يتم التداول على السهم بيعا أو شراء لأعضاء مجلس الإدارة في اليوم التالي للإفصاح للبورصة.