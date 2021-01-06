- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، في جلسته المنعقدة أمس على استكمال الدراسة الفنية والاقتصادية المقدمة من أيمن صبري نائب رئيس مجلس الإدارة، بشأن المساهمة في شركة بدولة الإمارات العربية المتحدة متخصصة في الوساطة بالأوراق المالية.
وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن هذه المساهمة تمكن عملاء أصول من التداول على الأسهم المتداولة في البورصات الدولية والإقليمية والموافقة من حيث المبدأ على استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.
كما وافق المجلس على تفويض صبري في استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي مع إحدى الشركات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتخصص في مجال التداول في الأسواق الخارجية للتعاقد معها والتعاون في هذا المجال.
ومن ضمن قرارات مجلس إدارة شركة أصول أمس، الموافقة على الاستعانة بأحد الخبرات المتميزة والمتخصصة في مجال التداول في الأسواق الخارجية والتي تساعد على تحقيق النجاح بأهداف الشركة.
ووفقا للبيان، فيعرض العقد النهائي على أقرب جمعية عامة للحصول على اعتماد وموافقة المساهمين، على أن يكون كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 43 من قواعد وشطب الأوراق المالية والحفاظ على أعلى درجات السرية وعدم خروج أيه أخبار أو معلومات خاصة بهذه المفاوضات عن نطاق اعضاء مجلس الإدارة.
وأشار البيان أن ذلك لحين اخطار البورصة المصرية والاعلان على شاشات التداول وكذلك مراعاة أحكام المادة 38 من نفس القواعد بالا يتم التداول على السهم بيعا أو شراء لأعضاء مجلس الإدارة في اليوم التالي للإفصاح للبورصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصول توافق على استكمال الدراسة الفنية والاقتصادية للمساهمة في شركة وساطة بدولة الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.