مال وأعمال

وزيرة التخطيط تبحث مع سفير كوريا الجنوبية مجالات التعاون المشتركة

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استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور السفير حازم خيرت، مدير عام العلاقات الدولية والمشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

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وفى بداية اللقاء تقدم السفير الكوري بالتهنئة للدكتورة هاله السعيد على اختيارها أفضل وزير عربي في جائزة التميز الحكومي العربية.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تم استعراض عناصر رؤية مصر 2030 وأهم جهود الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا ونجاح مصر في تحقيق نمو اقتصادى إيجابى في ظل الأزمة.

كما استعرضت وزيرة التخطيط خطة عمل صندوق مصر السيادي وأكدت على سعى الصندوق لبناء شراكات مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى، ودعت المستثمرين الكوريين للتعاون مع الصندوق في مجالات عدة وأهمها توطين الصناعات التكنولوجية.

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وأكدت السعيد تقدير مصر للتجربة الاقتصادية الكورية وتطلعها لتعميق التعاون في المجال الاقتصادى وتبادل الخبرات في كل المجالات.

من جانبة أكد السفير الكوري على تقدير كوريا لما حققته مصر من نجاح واضح في التعامل مع أزمة كورونا وتحقيقها نموًا إيجابيًا خلال العام الماضى، وكذلك حرص بلاده على التعاون مع مصر في كل المجالات؛ وخصوصًا أن هناك تفاهم كبير وتواصل مستمر بين القيادة السياسية في البلدين، فضلًا عن قصص النجاح الواضحة للشركات الكورية في مصر.

وأشار إلى أن بلاده ترغب في زيادة قصص النجاح تلك وزيادة الاستثمارات في مصر بما يتناسب مع البلدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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