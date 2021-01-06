مال وأعمال

الدولار الأمريكي يتراجع مع تقدم الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ

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_ تراجع الدولار اليوم مع تقدم الديمقراطيين في انتخابات الإعادة التي ستحدد من سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي وقد تمهد السبيل لإنفاق سخي في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

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وتخطي اليورو مستوى مقاومة رئيسي ليبلغ ذروة 32 شهرا بينما بلغ الدولار الأمريكي أقل مستوى في عدة سنوات أمام الفرنك السويسري والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

ومقابل سلة من العملات، بلغت العملة الأمريكية أدنى مستوى منذ أبريل.

ويعتقد المحللون بوجه عام أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ستكون إيجابية للنمو الاقتصادي عالميا وبالتالي للأصول عالية المخاطر ولكنه سلبي للسندات والدولار إذ يتسع عجز الميزانية والعجز التجاري أكثر.

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وارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.2335 دولار في التعاملات المسائية في آسيا مع وضوح أكبر لنتيجة الانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي ليتجاوز مستوى مقاومة عند 1.2310 دولار.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5 في المائة لكل منهما وسجل الأول 0.7798 دولار أمريكي والثاني 0.7289 دولار.

وانخفض الدولار أمس عن مستوى دعم رئيسي مقابل الين وواصل التراجع لأقل مستوى في عشرة أشهر عند 102.60 في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم.

كما سجل أقل مستوى في ستة أعوام عند 0.8767 فرنك سويسري.

ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار 0.3 في المائة إلى 89.272. وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3653 دولار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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