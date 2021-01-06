مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تنتعش مع تزايد آمال التحفيز الأمريكي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

_ ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، وربحت القطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد مثل الطاقة والبنوك مع ترقب المستثمرين فوز الديمقراطيين في انتخابات الإعادة المهمة في جورجيا على معقدين بمجلس الشيوخ الأمريكي مما قد يقود لتحفيز مالي أكبر.

Huawei729x90

وصعود طفيف لمؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني والمؤشر داكس الألماني.

وارتفعت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتوتال مع صعود أسعار النفط لتسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2020 بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج أكثر مما هو متوقع في اجتماع من منتجين حلفاء لها.

وتقدمت البنوك بأكثر من 2 % بينما صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة السيارات والتأمين أكثر من 1%.

FRA10years

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأوروبية تنتعش مع تزايد آمال التحفيز الأمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا