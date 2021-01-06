- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
_ ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، وربحت القطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد مثل الطاقة والبنوك مع ترقب المستثمرين فوز الديمقراطيين في انتخابات الإعادة المهمة في جورجيا على معقدين بمجلس الشيوخ الأمريكي مما قد يقود لتحفيز مالي أكبر.
وصعود طفيف لمؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني والمؤشر داكس الألماني.
وارتفعت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتوتال مع صعود أسعار النفط لتسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2020 بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج أكثر مما هو متوقع في اجتماع من منتجين حلفاء لها.
وتقدمت البنوك بأكثر من 2 % بينما صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة السيارات والتأمين أكثر من 1%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأوروبية تنتعش مع تزايد آمال التحفيز الأمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.