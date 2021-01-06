ودائع القطاع المصرفي ترتفع 17.4% مسجلة 4.68 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020

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دوت الخليج – ارتفعت قيمة أرصدة الودائع لدى القطاع المصرفي بنحو 17.4% بنهاية العام المالي 2019-2020 لتسجل 4.6869 تريليون جنيه، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز، تحقيق ودائع كلا من القطاع العائلي و قطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
وزادت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بنسبة 19.8% إلى 3.2531 تريليون جـنيه بنهاية يونيو 2020، استحوذ الأفراد الطبيعيون على 95.8% من قيمتها الإجمالية، كما استحوذ القطاع العائلي نفسه على 69.4 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي .
وارتفعت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص بنهاية عام 2019/2020 بنسبة 4.7% عن العام السابق، مسجلة نحو 567.3 مليار جنـيه، استحوذ القطاع الخاص المنظم على 74.4% منها، كما استحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 12.1% من إجمالي الودائع المصرفية.
وزادت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام إلى نحو 511.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مرتفعة بنسبة 27.5% عن نفس الفترة من العام السابق، مستحوذة على 10.9% مـــن إجمالي الودائع المصرفية.
وأظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 96.3% من ودائع قطاع الخدمات العام بنهاية يونيو 2020.
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