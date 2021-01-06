مشتريات العرب والأجانب ترفع مكاسب البورصة إلى 1.28% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤسر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.28% ليتداول عند مستوى 10967 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.71% ليتداول عند مستوى 59.21 جنيه

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.46% و 0.8% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 783.658 مليون جنيه على 172 شركة، من خلال 22.279 ألف جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 89 شركة مقابل ارتفاع 31 في حين لم تتغير أسعار 52.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصىريين وسجلوا صافي بمبلغ 35.789 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 54.863 مليون جنيه، مقابل 10.074 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 32.326 مليون جنيه، منها 31.892 مليون جنيه للمؤسسات، و 434.187 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في البورصة صافي شراء بمبلغ 3.462 مليون جنيه، 2.613 مليون جنيه للمؤسسات، و 848.682 ألف جنيه للافراد.

وتصدر سهم أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية قائكة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.96%، تلاه سهم راية القايضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.78% ثم سهم العامة لمنتجات الخزف. الصيني بنسبة 8.23%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قائمة الأكثر انخفاضا 7.52%، تلاه سهم فوري لتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 3.87% ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 2.87%.