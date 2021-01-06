تثبيت أسعار مشتقات البترول حتى مارس المقبل

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دوت الخليج – قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول ( يناير – مارس 2021 ).
وتختص اللجنة بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى.
وأشارت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى صدور قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى.
وأكدت اللجنة أن القرار جاء للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.
ووفقا للقرار ستبقى أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة عند مستوياتها الحالية والبالغة 6.25 جنيه للتر البنزين أوكتين 80، و7.5 جنيه للتر البنزين 92 أوكتين، و8.5 جنيه للتر البنزين 95 أوكتين، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.
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