رصيدي تتعاقد مع أمان للمدفوعات لتيسير استخدام محفظتها الإلكترونية

عقدت شركة رصيدي شراكة مع شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية لتمكن مستخدمي محفظتها الإلكترونية من إيداع النقود بها والسحب منها بسهولة من خلال أكثر من 100 ألف نقطة بيع تمتلكها أمان في كافة أنحاء الجمهورية.

ووفق بيان، فإن هذه الشراكة تعد خطوة لتيسير استخدام محفظة رصيدي الإلكترونية، وسيتم إتاحة خدمات الإيداع والسحب من أقرب مكان وهو ما يساعد على تحقيق الفاعلية لشريحتي عملاء رصيدى.

وينسقم عملاء رصيدي إلى شريحتين الأولى هي: الأفراد الذين يستطيعون تلقي تحويلات نقدية عبر المحافظات من أي شخص أو شركة، إلى جانب شحن محافظهم بسهولة وتحويل النقود ودفع الفواتير والشراء عبر الانترنت دون بطاقة والدفع للتجار عن بعد.

أما الشريحة الثانية خاصة بمختلف الأعمال وأنشطتها، إذ تمكن كل من التجار صغيري ومتوسطي الحجم من الاعتماد في مبيعاتهم على QR Code ثم سحب أموالهم دون انتظار، والتجار عبر الانترنت من بيع منتجاتهم بأمان.

وتمكن الشركات أيضًا من صرف المرتبات عبر المحفظة ليسحبها الموظفون من أي نقطة بيع، كما تيسر لشركات التمويل متناهي الصغر صرف القروض وتحصيل الأقساط إلكترونيا كما ينص قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر.

وقال جاك ماركو، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة رصيدي، إن الشراكة مع شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية، تأتي في إطار دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتشجيع المعاملات المالية الإلكترونية.

وأضاف أن شركة أمان تتمتع ببنية تحتية متميزة وانتشار جغرافي واسع من خلال أكثر من 100 ألف نقطة بيع و250 فرع نضعهم في خدمة العملاء، وهو ما يجعل عملية شحن محفظة رصيدي والسحب منها أمراً يسيراً وامنا خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان، على أهمية الشراكة مع رصيدي التي باتت أول من أطلق محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسمياً في مصر، لما تقدمه من خدمات مالية إلكترونية شاملة تمكن كافة شرائح المجتمع المصري من الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية.

وقال إن البنية التحتية المتطورة لشركة أمان، تتمكن من إجراء حوالي 85 معاملة في الثانية الواحدة، وهو ما يسهم في النهوض بكفاءة الخدمات المالية وكسب ثقة عملاء رصيدي.

هذا وتتيح رصيدي للجمهور الحصول على محفظة رصيدي الإلكترونية من خلال أكثر من 400 فرع لشركة تساهيل، الشريك الاستراتيجي لشركة رصيدي، وهذا بأبسط وأسرع الإجراءات.