مال وأعمال

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في شهرين بدعم آمال التحفيز الأمريكي

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– سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار بفعل تنامي توقعات بأن يحرز الديمقراطيون الفوز في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية جورجيا وهو ما يدعم على الأرجح تبني حزم تحفيز مالي إضافية.

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وبحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1956.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما اقترب من أعلى مستوى في شهرين عند 1959.01 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1960.40 دولار للأوقية.

ويتقدم الديمقراطيون في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستحسم السيطرة على المجلس، مما قد يمهد الطريق أمام إدارة سخية الإنفاق خلال حكم الرئيس المنتخب جو بايدن.

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ويعتبر المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا تحوطا ضد التضخم الذي من المرجح أن ينتج عن حزم تحفيز مالي غير مسبوقة.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أقل مستوياته في عامين ونصف العام، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، زادت أسعار الفضة 0.7 بالمئة إلى 27.77 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1109.11 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2471.01 دولار للأوقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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