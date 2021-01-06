دبي تعلن حزمة تحفيز بقيمة 86 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا

وكالات _ أعلنت إمارة دبي عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 315 مليون درهم (86 مليون دولار) لمساعدة الاقتصاد على اجتياز آثار جائحة فيروس كورونا. وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد على تويتر إن الحزمة، وهي الخامسة، ترفع القيمة الإجمالية للتحفيز الاقتصادي المقدم من حكومة دبي إلى 7.1 مليار درهم منذ مارس من العام الماضي.

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