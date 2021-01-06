مرسوم سلطاني بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية

دوت الخليج – أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا اليوم الأربعاء، بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط.

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