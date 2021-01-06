سعر صرف الدولار يتراجع أمام الجنيه قرشا بمنتصف تعاملات الأربعاء

فهد حسين – خفضت البنوك سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري قرشا واحدا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

وسجلت العملة الأمريكية لدى بنوك مصر والأهلي المصري والبركة وبلوم مصر 15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع.

أما بنوك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وكريدي أجريكول مصر وقطر الوطني والأهلي المتحد فعرضت الدولار بقيمة 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع.

كان متوسط سعر صرف الدولار قد فقد بنهاية تعاملات البنوك اليومية أمس الثلاثاء، 2.5 قرشا ليستقر عند مستوى 15.651 جنيه للشراء و15.751 جنيه للبيع، بحسب البنك المركزي المصري.

وأعلن المركزي المصري أمس الثلاثاء، قفزة بقيمة 840 مليون دولار في إجمالي أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، لتصل إلى نحو 40.062 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 39.222 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.