مال وأعمال

وكالة الأدوية الأوروبية تجيز استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا

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فرانس برس _ أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

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وقالت الهيئة الناظمة ومقرها امستردام في بيان: “إن وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحؤول دون إصابة الأشخاص ابتداء من سن 18 عاما بفيروس كورونا 2019”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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