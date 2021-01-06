وكالة الأدوية الأوروبية تجيز استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا

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فرانس برس _ أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.
وقالت الهيئة الناظمة ومقرها امستردام في بيان: “إن وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحؤول دون إصابة الأشخاص ابتداء من سن 18 عاما بفيروس كورونا 2019”.
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