بنك المشرق يخطط لنقل نصف موظفيه من الإمارات لمناطق أرخص بينها مصر

بلومبرج – كشفت وكالة بلومبرج للأنباء، عن خطط بنك المشرق، ثالث أكبر بنك في دبي ، لنقل نحو 50% من موظفيه إلى مواقع أرخص والسماح للبعض الآخر بالعمل من المنزل كجزء من إعادة التنظيم الدراماتيكية التي ستطال الموظفين الإماراتيين.

وأشارت الوكالة إلى إخطار البنك الذي يعد الأقدم بين بنوك القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة الموظفين هذا الأسبوع بأنه سيحول وظائفه إلى مواقع تشمل الهند أو مصر أو باكستان، بحسب موظفين لم تفصح بلومبرج عن إسمائهم.

ونقلت الوكالة عن مصادرها، إن بنك المشرق سيلغي أيضًا عددًا كبيرًا من الأدوار الحالية ويخلق وظائف جديدة للموظفين الذين ينتقلون إلى ما يسميه “مراكز التميز”.

ويصل عدد العاملين في بنك المشرق والشركات التابعة له نحو 5000 شخص اعتبارًا من سبتمبر 2019.

وقالت المصادر، لبلومبرج، إنه سيتم السماح لبعض الموظفين بشكل دائم بالعمل عن بعد في المراكز الخارجية.

كما يخطط البنك لخفض رواتب 7% إضافية من الموظفين الإماراتيين المتبقين من خلال تحويل هذه الوظائف إلى وظائف العمل من المنزل، بحسب الوكالة.

ومن المتوقع أن تكتمل خطة النقل على ثلاث مراحل بحلول أكتوبر 2021، فيما ذكرت المصادر لبلومبرج إن التغييرات ستستثني الموظفين الإماراتيين في بنك المشرق.