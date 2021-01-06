- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بلومبرج – كشفت وكالة بلومبرج للأنباء، عن خطط بنك المشرق، ثالث أكبر بنك في دبي ، لنقل نحو 50% من موظفيه إلى مواقع أرخص والسماح للبعض الآخر بالعمل من المنزل كجزء من إعادة التنظيم الدراماتيكية التي ستطال الموظفين الإماراتيين.
وأشارت الوكالة إلى إخطار البنك الذي يعد الأقدم بين بنوك القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة الموظفين هذا الأسبوع بأنه سيحول وظائفه إلى مواقع تشمل الهند أو مصر أو باكستان، بحسب موظفين لم تفصح بلومبرج عن إسمائهم.
ونقلت الوكالة عن مصادرها، إن بنك المشرق سيلغي أيضًا عددًا كبيرًا من الأدوار الحالية ويخلق وظائف جديدة للموظفين الذين ينتقلون إلى ما يسميه “مراكز التميز”.
ويصل عدد العاملين في بنك المشرق والشركات التابعة له نحو 5000 شخص اعتبارًا من سبتمبر 2019.
وقالت المصادر، لبلومبرج، إنه سيتم السماح لبعض الموظفين بشكل دائم بالعمل عن بعد في المراكز الخارجية.
كما يخطط البنك لخفض رواتب 7% إضافية من الموظفين الإماراتيين المتبقين من خلال تحويل هذه الوظائف إلى وظائف العمل من المنزل، بحسب الوكالة.
ومن المتوقع أن تكتمل خطة النقل على ثلاث مراحل بحلول أكتوبر 2021، فيما ذكرت المصادر لبلومبرج إن التغييرات ستستثني الموظفين الإماراتيين في بنك المشرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك المشرق يخطط لنقل نصف موظفيه من الإمارات لمناطق أرخص بينها مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.