جونسون: لا داعي للاعتقاد بأن سلالات كورونا الجديدة مقاومة للقاح

وكالات _ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، إنه لا يوجد مبرر للاعتقاد بأن أي سلالة جديدة من فيروس كورونا لديها مقاومة للقاحات.

أدلى جونسون بالتعليقات في البرلمان ردا على طلب لتحديث المعلومات بشأن جهود الحكومة لاختبار فعالية اللقاحات مع السلالات الجديدة.

أضاف رئيس الوزراء البريطاني، إن أي إنهاء للإغلاق الأخير في بريطانيا سيكون تدريجيا.

وأشار جونسون إلى أن “الإغلاق ضروري لأن الحقائق تتغير”.

وأوضح أن “هناك اختلاف جوهريا بين هذا الإغلاق والإغلاق السابق، ذلك لأنه توجد الآن آلية للخروج من الوباء عبر برنامج التطعيم”.

وأكد أن “إن 1.1 مليون شخص في إنجلترا و1.3 مليون شخص في المملكة المتحدة تم تطعيمهم بالفعل”.

ولفت إلى أن “الحكومة ملزمة قانونا برفع القيود إذا لم تعد هناك حاجة إليها، هناك التزام قانوني بإزالتها بمجرد عدم الحاجة إليها”.