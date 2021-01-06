بنك saib يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

دوت الخليج – أعلن بنك saib، إطلاق موقعه الإلكتروني بشكله الجديد، حيث يعرض كافة المعلومات والخدمات بما فيها متابعة أخبار البنك والإطلاع على المنتجات والخدمات.

وأوضح عمرو عطالله نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات بالبنك، أن الموقع الإلكتروني يعد الواجهة الأولى للمؤسسة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم.

وأشار عطالله إلى إجراء بحث في سوق الشركات المنفذة لمواقع الانترنت من حيث الكفاءة في تطوير المواقع والخدمة، ووقع الإختيار على شركة عالمية في المجال لما لها من خبرة في المجال بالإضافة إلى تقديمها أحدث التقنيات، وأفضل تجربة للعملاء، حيث يوفر الموقع بتصميمه الجديد للمستخدمين سهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمنتجات البنك وخدماته.

وأضاف أنه قد تم تصميم برامج الموقع وتقنياته بصورة تسمح بالإضافة والتطوير فى أى وقت لضمان إتاحة المزيد من التفاعل مع مستخدميه.

من ناحيته أفاد عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع و الاتصال المؤسسي والتسويق، أنه قد تم تعزيز وإضافة بعض الخصائص الجديدة على الموقع منها حاسبة القروض كدليل تقريبي لمعرفة قيمة الأقساط، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن أماكن الفروع ومواقع ماكينات الصراف الآلي على خرائط جوجل لتسهيل تحديد أماكن وعناوين الفروع و ماكينات الصراف الآلى على العملاء من خلال خاصية “Branches / ATM locator”.

ولفت نصير، إلى أن الهدف من تطوير الموقع الإلكتروني هو تعزيز التواصل مع كافة العملاء و توفير معلومات عن خدمات و منتجات البنك، مضيفا أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني الجديد بشكل منتظم من خلال نشر أحدث المنتجات التي يتم إطلاقها.

وذكر نصير، أن التصميم الجديد للموقع يتماشى مع نوع الجهاز المستخدم سواء كان جهاز حاسوب آلي مكتبي، محمول، أجهزة لوحية أو هواتف ذكية.

كما وصف عمرو عثمان رئيس التسويق والإتصال المؤسسي بالبنك، الموقع الجديد بأنه “تفاعلي” وذلك تسهيلاً على زوار الموقع الوصول إلى المعلومات المتاحة والحصول على الخدمات المقدمة للأفراد والشركات مثل “طلب الإتصال” مع أحد ممثلي البنك لتقديم المشورة البنكية وتلبية إحتياجاتهم.