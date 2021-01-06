مشتريات الأجانب ترفع البورصة 1.13% وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي؛ بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.13%، وأغلق عند مستوى 10952 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني، ارتفاعا بنسبة 0.71%، وأغلق عند مستوى 59.21 جنيه.

وارتفع مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.53%، و 0.78% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.383.643 مليار جنيه على 185 شركة من خلال 41.966 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 102 شركة مقابل تراجع 39 في حين لم تتغير أسعار 44.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 43.210 مليون جنيه.

وحققت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 45.597 مليون جنيه، مقابل 2.387 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 27.820 مليون جنيه.

واستحوذت المؤسسات المحلية منها على مبلغ 24.696 مليون جنيه، و3.124 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 15.389 مليون جنيه.

وحققت المؤسسات العربية صافي بيع بقيمة 17.807 مليون جنيه، مقابل 2.417 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 82.46% من إجمالي تعاملات البورصة.

واستحوذ الأجانب على11.61% والعرب على 5.92% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 28.23% من تعاملات اليوم مقابل 71.76% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم اسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.96%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.68%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 8.44%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.52%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.96%، ثم سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 4.33%.

وتوقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستشارات، أن يحقق مؤشر البورصة الرئيسي سيناريو مخالفا عن عام 2020؛ بدعم من الأداء الإيجابي للأسهم القيادية.

واستند النمر في توقعه على الأسعار السوقية الجاذبة للأسهم القيادية، والتي تجذب المستثمر طويل الأجل.

ورجح أن تستهدف البورصة مستوى المقاومة 11100 نقطة على المدى القصير.

ويعتقد النمر يتأخر تنفيذ السيناريو المتفائل للسوق المصرية في حال دخول الأسواق العالمية حركة تصحيح على صدى المكاسب التاريخية التي حققها البعض في النصف الثاني من 2020.